В то время, как СМИ сообщали о прибытии спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, в Брюсселе собирался шабаш из представителей ряда стран – на заседание так называемой “контактной группы по обороне Украины”.

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Ложку дегтя устроителям брюссельского слета «желающих» помогать Украине воевать против Россию подложил глава Пентагона Пит Хегсет, который не поехал в Брюссель. Пилюлю европейским радетелям Киева несколько подсластило лишь обещание, что министр обороны США также примет участие в шабаше – но только дистанционно, по видеосвязи.

Министр обороны лузерского уходящего правительства Германии Борис Писториус, новый сопредседатель группы, заявил, что личное отсутствие шефа Пентагона в Брюсселе – это решение США, и признал, что “не его дело” комментировать, какой сигнал оно подает.

В своем вступительном слове по прибытии в штаб–квартиру НАТО в Брюсселе немец Писториус, который, как ожидается, останется на своем посту в будущем коалиционном правительстве ФРГ, также рассказал о новой помощи Украине.

Германия предоставит еще четыре зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с ракетами и еще 30 ракет для систем Patriot. Немец также пообещал, что европейские и примкнувшие к ним иные лидеры “обсудят” просьбу Украины о производстве ракет по лицензии на местном уровне.

Писториуса также спросили о разрабатываемых планах создания сил обеспечения безопасности, которые могли бы задействовать европейские войска в Украине, но он сказал, что “предпочел бы не обсуждать подобные вопросы на мировых рынках” и оставаться “умным и амбициозным”.

“Мы найдем способ идти туда, куда нам нужно, но до тех пор нам лучше обсуждать это внутри компании, чем публично”, - ушел от прямого ответа немец.

Главу внешнеполитического ведомства ЕС Кайю Каллас, как пишет The Guardian, тоже спросили, получила ли она желаемую ясность в отношении того, какие “силы по обеспечению безопасности” будут задействованы на Украине.

Ее ответ, констатирует The Guardian, был предельно ясен: нет. Когда эстонку попросили пояснить, евродипломат добавила: “У разных государств-членов, как я уже сказала, разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются”.

Эстонка также, попыталась намекнуть администрации США, что следует еще немного надавить на Россию, заявив: “Прошло уже четыре недели с тех пор, как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня, и мы не видим никаких позитивных признаков с российской стороны. Поэтому нам действительно нужно оказать давление на Россию”.

Еще один эстонец – министр обороны лимитрофной прибалтийской республики Ханно Певкур – пафосно заявил журналистам, что “здесь, в Брюсселе, солнечное утро, но на Украине в данный момент определенно не такое солнечное”, и призвал партнеров увеличить военную и финансовую помощь киевским прокси.

“Я только два дня назад вернулся из Киева, поэтому очень хорошо знаю, как обстоят дела”, - изрек эстонец, добавив, что есть возможности быстро увеличить военную помощь, если страны будут действовать решительно.

Певкур также глубокомысленно намекнул, что Россия может попытаться заключить более всеобъемлющее соглашение с США в преддверии празднования Дня Победы в России 9 мая. “Именно поэтому нам нужно ускорить поставки как можно быстрее”, - выдал следующую мысль представитель эстонской нации.

На вопрос о том, почему он ожидает движения в этом направлении, эстонец с умным видом объяснил: «Я читаю знаки”. По его утверждениям, российское руководство всегда было неравнодушно к важным датам: “Возьмем, к примеру, 24 февраля [начало специальной военной операции на Украине]. 23 февраля - день российской армии. Для Кремля всегда очень важны даты. Вот почему я верю, что и к 9 мая, которое для нас является днем Европы, а для России - днем окончания Второй мировой войны, они, вероятно, будут стремиться к этому, чтобы заключить какую-то сделку, какое-то прекращение огня или что-то в этом роде. Произойдет ли это, я не знаю, это зависит от украинцев, а затем, конечно, от Соединенных Штатов, которые в данный момент находятся за столом переговоров».

Эстонский министр в целом поддержал идею размещения “сил обеспечения безопасности” на Украине, но подчеркнул, что это не должно осуществляться в ущерб безопасности восточного фланга НАТО, особенно в контексте ожидаемых крупных военных учений России осенью.

“Нам нужно убедиться, что мы не попадем в какую-либо ловушку”, - сказал прибалт.

Эстонец также сказал, что силы обеспечения не будут миротворческой миссией в соответствии со статьей 7 Устава ООН, но попросил проявить терпение, чтобы военные планировщики могли проработать детали.

Своим личным опытом недавнего визита на Украину также поделился представитель славящейся легкими наркотиками и проституцией европейской страны – министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Голландец настаивает на том, что “если вы хотите добиться того, чтобы Украина заняла лучшую позицию за столом переговоров, важно поддерживать ее на поле боя”, и призывает к большей поддержке Киева.

Нидерландский министр особо подчеркнул важность предоставления Украине дополнительных мер для защиты от авиаударов, которые стали “более интенсивными, чем когда-либо”.

На вопрос о том, что Хегсет из США присоединится к брюссельскому слету только по видеосвязи, голландец преуменьшил это, сказав: “Что мы видели до сих пор, так это то, что поддержка Соединенных Штатов, которая была обещана, теперь оказывается, и я думаю, что это очень важно”.

Министр также кратко описал, в чем заключается необходимость участия США в любых потенциальных будущих силах по обеспечению безопасности: «У вас могут быть разные типы миссий с разным профилем риска. И в целом, я мог бы сказать, что чем выше риск консультаций, тем важнее тесное участие Соединенных Штатов. Если уровень риска ниже, то это относительно менее важно».