Трамп провел заседание правительства «в стиле Кремля»

Глава США Дональд Трамп, не раз восхищавшийся российским руководством, опробовал «стиль Кремля» на заседании кабинета министров США, которое прошло 10 апреля. Об этом рассказала британская газета The Independent.

Как отмечает издание, всего через день после того, как Трамп поставил на паузу свою тарифную политику, члены кабинета министров «выстроились в очередь, чтобы потешить его самолюбие льстивыми речами, которые заставили бы северокорейских читателей новостей покраснеть».

«Я думаю, то, что вы собрали в своем видении, является переломным моментом в американской истории. И поэтому просто быть частью этого - величайшая честь», - заявила министр сельского хозяйства США Брук Роллинз, назвав Трампа своей «семьей».

Как подчеркивает The Independent, Келли Леффлер, глава Управления по делам малого бизнеса, мало что сказала о многочисленных малых предприятиях США, которые «вот-вот обанкротятся из-за тарифного хаоса Трампа». Вместо этого она поблагодарила президента США.

«Господин президент, от имени американских производителей я хочу поблагодарить вас за то, что вы противостоите Коммунистической партии Китая и боретесь за наших рабочих», - подчеркнула Леффлер.

Глава Департамента эффективности правительства (DOGE) США, миллиардер Илон Маск поблагодарил Трампа за его «фантастическое руководство». А Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности, поблагодарила президента США за «лидерство на границе».

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The Independent отметила, что Трамп сидел с каменным лицом во время каждого выступления, время от времени давая комментарии. В середине встречи «проходная шутка» Трампа вызвала у всех присутствовавших взрыв смеха, из-за которого, казалось, затрясся стол, отмечается в статье.

После завершения заседания Трамп долго отвечал на вопросы журналистского пула Белого дома, который был тщательно отобран и «поддержан дружественными источниками», подчеркнула The Independent.