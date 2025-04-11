Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским

Бывший глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что у администрации Джо Байдена были разногласия с Владимиром Зеленским, но они всегда оставались «за кадром». Об этом Блинкен рассказал в интервью CNBC.

В беседе с CNBC Блинкен прокомментировал перепалку президента США Дональда Трампа с Зеленским, произошедшую в конце февраля. По итогам встречи Трамп и Зеленский должны были подписать ресурсную сделку, но подписание было сорвано.

«Случались ли у нас разногласия с украинскими друзьями, включая Зеленского? Конечно. Когда это случалось, показывали ли мы это на публике? Нет», - заявил Блинкен.

Во время февральской встречи Зеленский выступил против компромиссов с Россией, а Трамп в ответ обвинил его в неуважении к американцам и настоял, чтобы Зеленский досрочно покинул Белый дом. Трамп указал, что Зеленский «находится не в лучшем положении» и «не имеет козырей».

Трамп раскрыл последствия отказа Зеленского от ресурсной сделки

На фоне этого власти США приостановили всю военную помощь Украине и прекратили обмен разведданными с Киевом. После провальной встречи Вашингтон начал предлагать Киеву всё более жесткие варианты сделки по ресурсам.