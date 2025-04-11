Глава Китая Си Цзиньпин прокомментировал пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, словами, что в «тарифных войнах не бывает победителей». Об этом сообщает South China Morning Post.

Как отмечает газета, ожидается, что Си попытается заручиться поддержкой в Юго-Восточной Азии после введения пошлин, посетив Вьетнам, Камбоджу и Малайзию в конце апреля. Тарифы Трампа Си прокомментировал 11 апреля в ходе встречи с премьером Испании Педро Санчесом, прибывшим в Китай с официальным визитом.

«В тарифной войне нет победителей, а противостояние миру в конечном итоге приводит к самоизоляции», - подчеркнул Си.

Глава Центра китайско-европейских отношений при Университете Фудань Цзянь Цзюньбо заявил, что визит Санчеса в Китай стал «конструктивным и прагматичным» начинанием, направленным на поддержание темпов экономического роста Испании. В 2024 году испанские показатели стали одними из самых высоких в ЕС.

«На фоне глобальной суматохи, вызванной политикой Трампа, визит может означать, что активное взаимодействие с китайским рынком способно существенно смягчить негативные последствия американских пошлин», - подчеркнул эксперт.

Что стоит за американо-китайским торговым противостоянием?

Он добавил, что Мадрид может сыграть ключевую роль в смягчении напряженности между Китаем и ЕС, подтолкнув блок к более позитивному отношению к Пекину.

В начале апреля Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». В рамках ответных мер Китай поднял пошлины на все товары из США до 84 процентов, а Трамп увеличил пошлины для КНР еще больше - до 145 процентов.