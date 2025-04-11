Самолет спецпосланника Трампа приземлился в российском городе

Самолет того же типа, которым пользуется спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на данные Flightradar24 пишет РИА Новости.

Сегодня портал Axios сообщил о том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию и намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 11 апреля.

При этом в Кремле ранее анонсировали региональную поездку президента. Однако в пресс-службе российского лидера не уточнили, куда именно он поедет, пишет ТАСС.

Напомним, что Владимир Путин принял в Москве спецпосланника президента США 13 марта. После встречи в Белом доме заявили, что итоги визита Уиткоффа можно оценить с «осторожным оптимизмом». Детали о результатах встречи не раскрывались.

Сам Уиткофф рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что президент России Владимир Путин ему понравился и произвел впечатление откровенного человека.