В Сети появилось фото главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара с женой и тремя детьми, которое стало последним перед крушением вертолета в реке Гудзон. Кадр обнародовал New York Post.

Семья приехала в США на отдых и решила отправиться на экскурсию на вертолете.

На снимке вся семья стоит перед вертолетом, обнимается и улыбается.

Трагедия произошла вскоре после того, как было сделано это фото, передает издание.

Крушение произошло недалеко от Манхэттена в четверг, 10 апреля. Известно, что среди пассажиров были трое взрослых, включая пилота, и трое детей. Позже выяснилось, что погибшие были туристами из Испании, которые совершали полет над статуей Свободы. Спасательные службы незамедлительно прибыли на место происшествия. Однако к тому моменту вертолет полностью ушел под воду, что значительно осложнило поисково-спасательную операцию.

Позже появилась информация о том, что в авиакатастрофе погибли Агустин Эскобар, руководитель испанского подразделения Siemens, а также его жена Мерсе Кампруби Монталь и трое их детей. Мужчина занимал должность главы испанского подразделения компании с 2022 года и вел активную работу по развитию инновационных решений в области энергетики и автоматизации.

Кадры крушения вертолета Bell 206, упавшего в реку Гудзон у Нью-Йорка, вызвали настоящий шок у президента США Дональда Трампа.