Си Цзиньпин выступил с заявлением о тарифных войнах

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что тарифные войны не приносят победителей, противопоставление себя миру ведет к изоляции, сообщает Центральное телевидение Китая.

На встрече в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в тарифных войнах не может быть победителей. Он подчеркнул, что противопоставление себя миру ведет к изоляции, передает ТАСС.

Си Цзиньпин отметил важность Евросоюза на мировой арене, заявив, что Китай видит в ЕС важную политическую и экономическую силу в многополярном мире. По его словам, Китай поддерживает единство, развитие и рост Европейского Союза, что делает его значимым игроком на международной арене.

Кроме того, на встрече обсуждались международные вопросы, включая кризис на Украине. Си Цзиньпин и Педро Санчес обменялись мнениями по этому вопросу, однако подробности их обсуждения не разглашались. Китайский лидер подчеркнул важность диалога и сотрудничества в решении международных проблем.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке дополнительных импортных пошлин на 90 дней для ряда стран, кроме Китая.

Что стоит за американо-китайским торговым противостоянием?

Трамп за «недостаток уважения» поднял пошлины на китайские товары до 145%. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что противодействие пошлинам США необходимо для защиты международной торговой системы.