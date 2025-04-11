Началось международное расследование после обнаружения расчлененного ученого

Останки итальянского ученого, найденные в Колумбии, стали поводом для международного расследования. По данным местных властей, итальянский ученый был найден мертвым в Колумбии после того, как в воскресенье на тропинке в прибрежном городе Санта-Марта были обнаружены несколько фрагментов человеческого тела.

Городская полиция сообщила, что проведенное ими расследование показало, что браслет, найденный на останках, принадлежал европейскому биологу Алессандро Коатти, который недавно отправился в путешествие по Южной Америке. Позже другие останки были обнаружены в двух других местах по всему городу.

По словам полиции, Коатти находился в одном из заведений города и, предположительно, 5 апреля посещал живописный прибрежный район Тайрона. Но то, что с ним произошло, остается предметом срочного расследования местных властей.

“В настоящее время нет никаких дополнительных подробностей о том, что произошло; ведется расследование, - говорится в информации, предоставленной прокуратурой Колумбии в четверг. - Пока неизвестно, что произошло и где”.

Также сообщается, что были найдены только три части его тела, отмечает CNN.

Мэр Санта-Марты Карлос Пинедо Куэльо пообещал найти виновных; в опубликованном в понедельник заявлении власти города назвали смерть Коатти убийством и объявили награду в размере 50 миллионов песо (около 11 300 долларов США) за информацию, которая поможет колумбийским властям.

Министерство иностранных дел Италии оказывает помощь семье Коатти, а итальянская полиция сотрудничает с колумбийскими властями в этом деле, сообщил CNN представитель министерства.

По данным итальянского МИД, Алессандро Коатти проработал в Лондоне в Королевском биологическом обществе (RSB) в течение восьми лет, прежде чем покинуть организацию в 2024 году и отправиться в путешествие по Южной Америке.

“Его любили все, с кем он работал, и всем, кто знал его и работал с ним, будет его очень не хватать. Мы выражаем свои мысли и наилучшие пожелания его друзьям и семье в это поистине ужасное время”, - говорится в заявлении Королевского биологического общества, в котором погибшего называют “страстным и преданным своему делу” ученым, возглавлявшим работу группы по изучению животных.

Главный прокурор Рима Франческо Ло Вой заявил, что Алессандро Коатти посетил Перу, Боливию и Эквадор, прежде чем в одиночку проехать через Колумбию, сообщает итальянская государственная телекомпания RAI.