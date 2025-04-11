В США рассказали о роли главы РФПИ в подготовке обмена заключенными

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыграл важную роль в обмене заключенными между Москвой и Вашингтоном. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщил телеканал CNN.

Накануне глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о том, что в Абу-Даби состоялся обмен заключенными между США и Россией. В Россию вернулся арестованный в 2023 году за предполагаемый экспорт чувствительной микроэлектроники Артур Петров, а в США - Ксения Карелина, имеющая двойное гражданство. Карелина была осуждена в России на 12 лет колонии общего режима по делу о госизмене.

По словам американского чиновника, несмотря на то, что переговоры об обмене заключенными уже велись некоторое время, по-настоящему они продвинулись вперед только в ходе визита главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон.

«Дмитриев играл важную роль в переговорах об обмене», - отмечается в статье.

Напомним, что по итогам своего визита в Вашингтон Дмитриев сообщил, что был достигнут значимый прогресс в переговорах о прекращении огня. Он также заметил, что администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию РФ и понимает озабоченности Москвы.