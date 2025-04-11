Эскортницы раскрыли, что происходит на закрытых элитных вечеринках в ОАЭ

Богатые жители ОАЭ и сопредельных стран любят устраивать закрытые вечеринки с проститутками, на которых подвергают женщин различным издевательствам, рассказали эскортницы в беседе с KP.RU. По их словам, на таких мероприятиях нередки избиения, обривание налысо и более жестокие и извращенные вещи.

Да, есть закрытые вечеринки, где девушек избивают. Но они изначально знают, на что идут. Иногда бреют налысо, могут завернуть в ковер и пинать. Мои подруги, кто давно в Дубае, больше всего опасаются катарцев. Они отличаются особой жестокостью. Платят хорошо, но любят издеваться. Могут увезти в пустыню под предлогом покататься и там бросить или на дороге из машины выкинуть, — рассказала журналистам россиянка Алина.

Кроме того отмечается, что существует формат вечеринок Porta Potty, на которых практикуются особо жестокие извращения. В частности, они могут включать в себя занятие «любовью» с животными, поедание экскрементов и многое другое. Тем не менее, все мучения проституток щедро оплачиваются, суммы начинаются от $30 тысяч (более 2,5 млн рублей).

Тем не менее собеседницы издания отмечают, что никогда не сталкивались с Porta Potty, и никаких доказательств их существования нет, поскольку у девушек на вечеринках сразу забирают телефоны. По мнению Алины, на участие в Porta Potty могут соглашаться девушки из бедных стран, например, Африки, которые готовы на все ради заработка.

Ранее сообщалось, что украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли со множественными переломами в Дубае, пришла в себя. Девушке предстоит еще две операции. Сообщения о том, что 20-летнюю модель нашли сильно избитой на обочине дороги в окрестностях Дубая, появились 20 марта. Состояние девушки оценивалось как критическое, модель оказалась парализованной и могла лишь шевелить губами.

После этого стало известно, что украинка отправилась в Дубай в феврале, а 9 марта побывала на развлекательном мероприятии, где познакомилась с двумя мужчинами. После этого девушка перестала выходить на связь.