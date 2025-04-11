Axios: спецпредставитель Трампа летит в Россию на встречу с Путиным

Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию . По данным Axios, американец может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Спецпредставитель Трампа Виткофф едет в Россию», — пишет Axios.

Ожидается, что спецпредставитель встретиться с Путиным.

Ранее Уиткофф встретился с представителем президента России Путина Кириллом Дмитриевым. Политики провели переговоры разговор в Вашингтоне. Визит Дмитриева в США стал возможным после временной отмены санкций со стороны американского правительства.