Axios: спецпредставитель Трампа летит в Россию на встречу с Путиным
Cпецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию . По данным Axios, американец может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Спецпредставитель Трампа Виткофф едет в Россию», — пишет Axios.
Ожидается, что спецпредставитель встретиться с Путиным.
Ранее Уиткофф встретился с представителем президента России Путина Кириллом Дмитриевым. Политики провели переговоры разговор в Вашингтоне. Визит Дмитриева в США стал возможным после временной отмены санкций со стороны американского правительства.