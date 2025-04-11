Спецпосланник Трампа вылетел в Россию

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Axios.

«Дипломатический представитель президента Трампа Стив Уиткофф отправился в Россию и, как ожидается, встретится с президентом Владимиром Путиным в пятницу, 11 апреля», - говорится в статье.

Издание отметило, что это «это будет третья встреча Уиткоффа и Путина», которая пройдет на фоне «разочарования Трампа тем, что стороны за последние недели не достигли существенного прогресса» по ситуации на Украине.

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Ранее Стив Уиткофф рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону, что президент России Владимир Путин ему понравился и произвел впечатление откровенного человека. Спецпосланник Дональда Трампа также указал, что РФ и США ведут «очень позитивное» обсуждение вопроса новых российских регионов. Уиткофф заявил, что эти регионы - русскоязычные, там прошли референдумы, и большинство населения хочет быть под властью РФ.