Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск «не нужен» ему с точки зрения какой-либо выгоды и просто ему нравится. Об этом сообщает Daily Mail.

Десятого апреля Трамп провел заседание кабинета министров, на котором он уделил основное внимание изменению тарифной политики, в том числе 90-дневной паузе в повышении пошлин для большинства стран и росту ставки в отношении Китая до 145 процентов.

Однако в какой-то момент заседания акцент сместился в сторону роли Маска в администрации США. Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), присутствовал на встрече.

«Смотрите он сидит здесь, и мне все равно. Илон проделал фантастическую работу. Мне Илон не нужен ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я вам говорю, что этот парень проделал фантастическую работу», - заявил Трамп.

Он добавил, что ему была не нужна Tesla Маска, но он купил ее по «максимальной цене» - за 80 тысяч долларов (около 6,7 миллиона рублей). Затем Трамп рассказал, что позволяет нескольким своим молодым помощницам по очереди управлять его красной Tesla Model S.

«Я заплатил кучу денег за эту машину. Но, действительно, он делает замечательные авто. Знаете, что я с ней делаю? Я позволяю людям в офисе ездить на ней: Марго, Натали. Они все ездят на самой красивой машине. Она великолепна, но я купил ее просто в знак поддержки», - подчеркнул Трамп.

Трамп приобрел автомобиль после того, как организовал в Белом доме мероприятие в поддержку Tesla. Перед этим стоимость акций компании резко упала на фоне снижения общественной поддержки Маска, а сами машины начали подвергаться атакам.

Атаки, направленные на дилерские центры, сами авто и зарядные станции Tesla, были зарегистрированы в Лас-Вегасе, Сиэтле, Канзас-Сити и Чарльстоне, а также в других городах по всей территории США с тех пор, как Маск начал свою работу в DOGE.

ФБР получило сообщения о 48 случаях нападений на Tesla, дилерские центры и связанную с авто инфраструктуру. По данным ФБР, с января как минимум в девяти штатах были зафиксированы инциденты, связанные с Tesla, включая поджоги, стрельбу по машинам и граффити. В ФБР считают, что все эти действия совершались преступниками-одиночками.