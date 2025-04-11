Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Великобритания, действуя в привычной манере грабить слабые страны, пытается ограбить и Украину. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к "100-летнему партнерству" с Британией», — написал политик.

Он подчеркнул, что попытка ввести свои войска в Украину также является частью подобной политики. Политик напомнил, что Лондон так же вводил войска в Индию, чтобы те охраняли «грабителей и колониальную администрацию».

Дубинский подчеркнул, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный помогает западной стране достичь своей цели, организовывая визиты украинских депутатов «для обсуждения вассальной зависимости».

Ранее о готовности отправить своих военнослужащих на Украину заявили шесть стран, входящих в «коалицию желающих» — Франция, Великобритания и страны Прибалтики.