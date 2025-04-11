Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Британия заинтересована в отправке миротворцев на Украину, так как хочет разграбить страну. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В последние недели Британия и Франция активно работают над идеей по отправке миротворцев на Украину. Они создали «коалицию желающих», в которую вошли страны, готовые внести свой вклад в миротворческую миссию. Дубинский заявил, что Британия «действует в своей классической манере - грабить слабые страны».

«Попытка ввести миротворческие войска - это продолжение политики Ост-Индийской компании. Тогда британские войска заходили для того, чтобы охранять грабителей и колониальную администрацию», - сказал депутат.

Также Дубинский потребовал раскрыть содержание секретных протоколов к соглашению о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией. Документ был подписан 16 января. Он предполагает углубление связей Лондона и Киева в сферах безопасности, обороны, науки, энергетики и торговли. В британском правительстве подчеркивали, что договор усилит военное сотрудничество с Украиной в морской сфере «посредством новой структуры по укреплению безопасности Балтийского и Черного морей».

Дубинский также заявил о важной роли бывшего главы ВСУ и нынешнего украинского посла в Лондоне Валерия Залужного в «легализации интересов Британии» на Украине. Дубинский заявил, что Залужный организовывает визиты в Британию украинских депутатов «для обсуждения вассальной зависимости».