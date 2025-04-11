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Пострадавшая при крушении батискафа "Синдбад" девочка умерла

В результате крушения батискафа "Синдбад" в Египте скончалась девочка, которая находилась в больнице после инцидента. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть ребенка была зафиксирована 9 апреля, что увеличило общее число жертв до семи человек.

Следственные органы начали уголовное дело для выяснения обстоятельств трагедии, произошедшей у берегов Хургады 27 марта.

Посольство РФ выясняет, почему россиянам отказывают во въезде в Эквадор

В течение менее чем недели девять граждан России столкнулись с отказами во въезде в Эквадор. Об этом сообщает ТАСС.

Российское посольство в Кито активно взаимодействует с местными властями, чтобы выяснить причины этих отказов и предотвратить подобные ситуации в будущем.

Известно, что двоим россиянам удалось продолжить поездку благодаря усилиям дипломатов, в то время как остальные семь были отправлены обратно в страны их прибытия под предлогом угрозы для внутренней безопасности Эквадора.

Израиль и Турция не смогли договориться по Сирии в Азербайджане

Израиль и Турция не смогли достичь соглашения по вопросам Сирии в ходе переговоров, прошедших в Азербайджане. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры, направленные на создание механизма предотвращения конфликтов между двумя странами, будут продолжены после завершения иудейского праздника Песах, который продлится с 12 по 19 апреля.

В то же время стало известно, что Турция отказала в пропуске израильского военного самолета через свое воздушное пространство, что вынудило его облететь страну над Черным морем.

Трамп назвал кошмарным крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал крушение туристического вертолета в Нью-Йорке как кошмарное событие и пообещал, что власти вскоре представят предварительные выводы о причинах трагедии. Об этом сообщает ТАСС.

"Похоже, что с нами больше нет шести человек: пилота, двух совершеннолетних и трех детей", - отметил Трамп в своем сообщении.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил, что все шесть человек на борту погибли, среди которых были глава подразделения Siemens в Испании и его семья.

ВСУ пытаются экстренно построить оборонительный рубеж у Юнаковки

Вооруженные силы Украины в районе Юнаковки, расположенной в Сумской области, пытаются экстренно создать оборонительный рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По их информации, противник активно использует живую силу и бронемашины на этом участке фронта, поскольку для президента Украины Владимира Зеленского критически важно вытеснить российские войска из Сумской области.

Однако российские силы продолжают продвигаться вперед, в то время как украинская сторона безуспешно пытается контратаковать их позиции. На данный момент под контролем российских войск находятся четыре населенных пункта в Сумской области: Журавка, Новенькое, Басовка и Веселовка.