Планы Трампа по выводу войск вызвали панику в Европе

Перспектива вывода американских войск из стран НАТО вызывает серьёзную обеспокоенность среди европейских лидеров, пишет газета Exxpress.

«В европейских столицах стран НАТО объявлен «красный» уровень тревоги: Пентагон планирует исторический вывод тысяч американских солдат», — говорится в публикации.

В военном плане континент оказался в сложной ситуации, а эксперты указывают на то, что без поддержки США Европа не сможет эффективно защититься от потенциальных угроз.

Отмечается, что недостаток войск, средств противовоздушной обороны и боеприпасов делает ситуацию критической, даже незначительное сокращение присутствия американских сил может привести к серьёзным последствиям.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил сокращение численности войск в Европе.