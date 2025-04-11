В США заявили о «симбиозе» России и КНДР

КНДР и Россия имеют взаимовыгодное военное сотрудничество, утверждает глава Индо-Тихоокеанского командования США, адмирал Сэмюэл Папаро. Его слова приводит The Independent.

© РИА Новости

Он заявил, что КНДР отправляет в Россию «тысячи, может быть, сотни тысяч артиллерийских снарядов» и тысячи ракет малой дальности. По словам Папаро, в замен Пхеньян получит противовоздушную оборону и поддержку ракет класса «земля-воздух».

«Это транзакционный симбиоз, в котором каждое государство восполняет слабость другого государства», — сказал адмирал

Ранее южнокорейские военные узнали, что КНДР якобы отправила 3000 своих солдат в Россию. По их мнению, Россия в обмен на войска якобы передаст КНДР передовые военные технологии.