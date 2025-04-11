Аамериканские корпорации начали переносить свои заводы из Китая

Американские корпорации начали переносить производство своей продукции из Китая в США, Мексику и Вьетнам на фоне тарифной войны главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в интервью Ura.ru заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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"Цель тарифной войны долгосрочная — совершить расцепку американской и китайской экономик, снизить зависимость США от главного геополитического соперника XXI века", - сказал он.

Кашин напомнил, что Трамп начал реализацию этой задачи еще в 2018 году, в период своего первого президентского срока. В результате за несколько лет доля Китая в общем объеме импорта США сократилась с 21% в 2018 году до 13% к 2024 году. Эксперт отметил, что после того, как начали проявляться последствия торговых ограничений, компании, ориентированные на американский рынок, стали постепенно перемещать производство в другие страны — в частности, в США, Мексику и Вьетнам. Причем такие крупные технологические корпорации, как Apple, начали этот процесс еще в период первого срока Трампа.

По словам Кашина, предыдущие примеры торговых войн показали, что основным выгодополучателем от такой политики является Мексика. Туда переносится значительная часть производств благодаря дешевой рабочей силе и выгодному географическому положению. К тому же эта страна является участником соглашения USMCA — экономического союза Северной Америки, предусматривающего беспошлинную торговлю по ряду направлений. 9 апреля Трамп объявил 90-дневную паузу в введении новых пошлин для 75 стран, объяснив это тем, что "люди немного нервничают". Его заявление успокоило рынки: выросли биткоин, нефть, золото и акции, укрепился доллар. По словам Трампа, США не хотят вредить бизнесу там, где это "не нужно", а решение о помощи компаниям он пообещал принимать "интуитивно".