Смену власти назвали способом решить конфликт на Украине

Lenta.ru

Украине присущи признаки террористического государства, которое понимает только язык силы, а конфликт на территории страны может быть решен только при смене власти, заявили аналитики Strategic Culture.

Смену власти назвали способом решить конфликт на Украине
© РИА Новости

По мнению специалистов, единственным способом решить конфликт является роспуск существующего государства, которое должно включать смену власти и территориальную реконфигурацию.

«Киев — террористическое государство, с которым просто невозможно вести переговоры. Неонацистский режим понимает только язык силы», — добавили они.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал украинского лидера Владимира Зеленского обезумевшим и допустил смену власти.

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