Украине присущи признаки террористического государства, которое понимает только язык силы, а конфликт на территории страны может быть решен только при смене власти, заявили аналитики Strategic Culture.

По мнению специалистов, единственным способом решить конфликт является роспуск существующего государства, которое должно включать смену власти и территориальную реконфигурацию.

«Киев — террористическое государство, с которым просто невозможно вести переговоры. Неонацистский режим понимает только язык силы», — добавили они.

Ранее депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал украинского лидера Владимира Зеленского обезумевшим и допустил смену власти.