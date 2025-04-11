В больницах Газы закончилась большая часть лекарств и медикаментов

Больницы сектора Газа столкнулись с заметной нехваткой препаратов и предметов медицинского назначения. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на данные Министерства здравоохранения палестинского анклава.

По его данным, запасы основных медикаментов в больницах Газы полностью исчерпаны, в частности "59% медицинских предметов первой необходимости и 54% лекарств от рака и заболеваний крови закончились". Свыше 80 тыс. пациентов с сахарным диабетом и 110 тыс. человек с хронически повышенным артериальным давлением не могут получить жизненно необходимые препараты.

Минздрав сектора Газа заявил, что причиной кризиса стали решение Израиля закрыть пункты пропуска на территорию анклава и запрет на поставки гуманитарной помощи, в том числе медицинских предметов и лекарств для больниц и клиник.

"Блокировка коридоров для поставок медикаментов и предметов первой необходимости создает катастрофические проблемы в сфере здравоохранения, лишая больницы возможности оказывать помощь больным и раненым", - указали в ведомстве.

В середине января Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС договорились о введении режима прекращения огня, который вступил в силу 19 января. Первый этап этого соглашения завершился 1 марта, а уже на следующий день Израиль полностью заблокировал поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл все контрольно-пропускные пункты в связи с отказом ХАМАС принять план спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров о режиме прекращения огня в анклаве. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа.