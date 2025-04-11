Харрис планирует участвовать в новых выборах

Бывшая вице-президент США Камала Харрис планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии в 2026 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В 2026 году губернаторское кресло освободится, поскольку его покинет демократ Гэвин Ньюсом.

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Выборы главы штата должны состояться 3 ноября. По данным издания, Харрис сказала однопартийцам, что на посту губернатора Калифорнии она сможет противостоять президенту США Дональду Трампу и его политическому курсу, а также защищать ценности демократов. Также Харрис заявила коллегам, что не хочет участвовать в выборах президента в 2028 году.

"Она заявила, что ее политический выбор является бинарным: она может баллотироваться на пост губернатора или президента, но не на оба поста", — отмечается в материале.

Источники утверждают, что члены Демократической партии по-разному видят будущее карьеры Харрис. Одни считают, что она должна участвовать в президентских выборах 2028 года. Другие полагают, что на этих выборах Харрис будет восприниматься фигурой из прошлого. Президентские выборы в США состоялись 5 ноября прошлого года. Республиканскую партию на них представлял Трамп, а Демократическую — Харрис. Она потерпела поражение, при этом бывший глава Белого дома Джо Байден допустил, что Харрис сможет снова побороться за пост главы государства через четыре года.