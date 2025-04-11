Блинкен заявил о ведущем США к изоляции Трампе

Политика новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом по ужесточению мер контроля за импортом ведет страну к изоляции. Об этом заявил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

По его словам, Трамп ведет США к одиночеству.

«Мы имели дело с Китаем — 20 процентов мирового ВВП, когда у нас единые подходы, как это было всего несколько месяцев назад, с партнерами в Европе, в восточной Азии, мы — 50-60 процентов мирового ВВП. Китаю гораздо сложнее игнорировать такое. И это способ добиться результатов», — подчеркнул он.

Блинкен считает, что действия Трампа заставят другие страны поставить вопрос доверия США.

Ранее Трамп обложил пошлинами товары из 185 стран.