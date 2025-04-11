Раскрыты причины отставки посла США на Украине

Посол США на Украине Бриджит Бринк уйдет в отставку из-за того, что на нее оказывается сильное давление со стороны команды американского президента Дональда Трампа. Такую причину называет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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«[Команда Трампа] засомневалась в ее [Бринк] готовности поддержать новый курс в отношении Киева», — указывается в материале.

О планах Бринк досрочно сложить свои полномочия стало известно 10 апреля. При этом официально она не подавала заявление об отставке, однако совершила несколько прощальных звонков своим коллегам. Уточняется, что Бринк уже пыталась уволиться в январе 2025 года, но тогда госсекретарь Марко Рубио отказался принять ее отставку. Чиновник причины своего решения не раскрывала.

Ранее появлялась информация, что украинские чиновники раздражены послом США из-за того, что она говорит о проблеме коррупции на Украине.