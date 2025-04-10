Принц Гарри тайно приехал на Украину. Об этом сообщает издание «The Telegraph».

Согласно информации источника, герцог Сассекский посетил одну из клиник Львова, в которой лечатся военные ВСУ. Причины такого визита не уточняются, но политологи считают, что принц может провести переговоры с местными властями. На данный момент Великобритания и Украина никак не прокомментировали эту информацию.

Глава МИД Британии прибыл с визитом на Украину

Ранее Принц Гарри появился на втором дне слушаний в суде по поводу своей безопасности в Великобритании.