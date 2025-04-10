Стало известно, пойдет ли Камала Харрис кандидатом на выборы в 2028 году

Издание The New York Times сообщило о том, пойдет ли Камала Харрис кандидатом на президентские выборы в США в 2028 году.

Согласно информации издания, Харрис больше не планирует выдвигаться в президенты США. При этом, ее политическая карьера на этом не заканчивается — она планирует побороться за должность губернатора Калифорнии в 2026 году.

Как отмечает газета, некоторые представители партии демократов поддерживают это решение. По их мнению, в 2028 году Харрис будет восприниматься «фигурой из прошлого».