Стало известно, пойдет ли Камала Харрис кандидатом на выборы в 2028 году
Издание The New York Times сообщило о том, пойдет ли Камала Харрис кандидатом на президентские выборы в США в 2028 году.
Согласно информации издания, Харрис больше не планирует выдвигаться в президенты США. При этом, ее политическая карьера на этом не заканчивается — она планирует побороться за должность губернатора Калифорнии в 2026 году.
Как отмечает газета, некоторые представители партии демократов поддерживают это решение. По их мнению, в 2028 году Харрис будет восприниматься «фигурой из прошлого».
«Некоторые из ее ближайших союзников говорят, что она выступает против повторного выдвижения своей кандидатуры в Белый дом в 2028 году, склоняясь вместо этого к участию в кампании за пост губернатора Калифорнии в 2026 году. Она заявила людям, что ее политический выбор является бинарным: она может баллотироваться на пост губернатора или президента, но не на оба поста», — сообщает издание.