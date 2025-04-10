В Госдепе назвали первоочередную задачу в переговорах с РФ

Аксинья Кравченко

Первоочередной задачей для США в переговорах с Россией является прекращение огня на Украине. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

В Госдепе назвали первоочередную задачу в переговорах с РФ
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По ее словам, президент США Дональд Трамп «ясно дал понять, что на повестке дня в отношениях с Россией сейчас находится только один вопрос — прекращение огня на Украине».

«И пока этот вопрос не будет решен, никакие другие вопросы не будут рассматриваться», — отметила Брюс.

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Она добавила, что Трамп «стал первым за многие годы американским политиком, кто взаимодействует с РФ» и результаты работы его администрации можно видеть «постоянно», включая состоявшийся обмен россиянина Артура Петрова на гражданку США и РФ Ксению Карелину.

Ранее Трамп заявил, что надеется «относительно скоро» заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.

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