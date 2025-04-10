В Госдепе назвали первоочередную задачу в переговорах с РФ

Первоочередной задачей для США в переговорах с Россией является прекращение огня на Украине. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

По ее словам, президент США Дональд Трамп «ясно дал понять, что на повестке дня в отношениях с Россией сейчас находится только один вопрос — прекращение огня на Украине».

«И пока этот вопрос не будет решен, никакие другие вопросы не будут рассматриваться», — отметила Брюс.

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Она добавила, что Трамп «стал первым за многие годы американским политиком, кто взаимодействует с РФ» и результаты работы его администрации можно видеть «постоянно», включая состоявшийся обмен россиянина Артура Петрова на гражданку США и РФ Ксению Карелину.

Ранее Трамп заявил, что надеется «относительно скоро» заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.