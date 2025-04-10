Сын Трампа обосновал претензии США на Панамский канал

Сын президента США Дональда Трампа обосновал претензии своего отца на Панамский канал. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Дональда-младшего, именно США построили Панамский канал. Он также добавил, что Белый дом допустил ошибку, когда допустил выход канала из-под своего влияния.

Панама пожаловалась в ООН на угрозу Трампа захватить Панамский канал

«Мы его построили. Мы за него заплатили. Мы вообще не должны были его отдавать», — заявил он.

Ранее Дональд Трамп-младший обвинил Украину в том, что она замалчивала подготовку покушения на его отца.