Слова известного американского журналиста Такера Карлсона о победе России в конфликте — попытка убедить в Москву в том, что она уже победила и следует завершить конфликт, рассказал обозреватель портала «Абзац» Роман Носиков.

Ранее Такер предположил, что один важный факт еще не дошел до сознания американской администрации — то, что Соединенные Штаты проиграли России в конфликте.

«Я не думаю, что один факт дошёл до сознания политиков в Вашингтоне: мы только что проиграли войну против России. США вели эту войну. Американские военные, Пентагон, Госдепартамент, ЦРУ вели войну против России», — заявил Карлсон.

По мнению эксперта, слушать такое — очень приятно. Вместе с тем, в словах американского телеведущего может быть двойное дно, скрытый смысл.

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«Мне кажется, дорогой американский друг хочет нам сказать, что мы уже победили. Что вот та ситуация, которую мы имеем сейчас, и есть наша победа. А это не так. Это всего лишь сладкая песня о том, что можно напяливать лавровый венок, раздавать себе ордена и садиться отмечать», — пояснил Носиков.

Аналитик заметил, что почивать на лаврах еще рано, так как задачи СВО не выполнены. В частности, Украина ещё не денацифицирована и «даже ещё не вполне демилитаризирована», на свободе остались многие военные преступники, констатировал эксперт.