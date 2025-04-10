США избрали способ присоединения Гренландии

США намерены добиться присоединения к себе Гренландии с помощью убеждения, а не силы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа уже направила ведомствам инструкции по реализации плана присоединения Гренландии. Он включает в себя проведение медийной кампании, направленной на то, чтобы убедить население острова присоединиться к Соединенным Штатам. В частности, американский глава планирует продвигать среди жителей Гренландии тезис об общем наследии коренного населения — инуитов (эскимосов) с коренными жителями Аляски.

В Гренладии исключили любые разговоры о покупке острова

Кроме того администрация Трампа рассматривает вариант оказания финансовой помощи острову, которая сможет заменить ежегодные выплаты Дании в размере 600 миллионов долларов.

Ранее Трамп неоднократно заявлял об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть Гренландией. Президент США даже пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.