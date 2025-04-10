Госдепартамент подтвердил отставку посла США на Украине Бриджит Бринк

Посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой, рассказала на брифинге руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс. Об этом пишет ТАСС.

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Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать возможную отставку главы дипмиссии.

Посол США на Украине рассматривает возможность отставки

«Да, она возвращается домой. Она отлично показала себя, и мы желаем ей всего наилучшего», — отметила Брюс.

Ранее в четверг, 10 апреля, американские СМИ сообщили, что Бринк планирует подать в отставку из-за «необычного сочетания личных и политических проблем», в том числе на фоне недавних увольнений в ряде ведомств США.