США проведут прямые переговоры с представителем Ирана
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф проведет прямые переговоры с высокопоставленным представителем Ирана. Об этом сообщает Reuters.
По словам Рубио, переговоры пройдут 12 апреля. Именно в этот день состоятся ирано-американские консультации по ядерной сделке Омане — при этом ранее Тегеран сообщил, что эти переговоры будут непрямыми.
«Впервые за долгое время пройдут прямые переговоры спецпосланника Уиткоффа и высокопоставленного представителя иранского руководства. Мы надеемся, что они приведут к миру. Мы надеемся, что это приведет к миру. Мы четко обозначили, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, и я думаю, что именно это привело к этой встрече», заявил Рубио.
Ранее член иранского парламента Хосейн Эмами-Рад заявил, что его страна близка к созданию ядерного оружия.