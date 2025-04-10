США проведут прямые переговоры с представителем Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф проведет прямые переговоры с высокопоставленным представителем Ирана. Об этом сообщает Reuters.

По словам Рубио, переговоры пройдут 12 апреля. Именно в этот день состоятся ирано-американские консультации по ядерной сделке Омане — при этом ранее Тегеран сообщил, что эти переговоры будут непрямыми.

«Впервые за долгое время пройдут прямые переговоры спецпосланника Уиткоффа и высокопоставленного представителя иранского руководства. Мы надеемся, что они приведут к миру. Мы надеемся, что это приведет к миру. Мы четко обозначили, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, и я думаю, что именно это привело к этой встрече», заявил Рубио.

Ранее член иранского парламента Хосейн Эмами-Рад заявил, что его страна близка к созданию ядерного оружия.