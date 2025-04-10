Профессор Малинен: Трампу пора сменить руководство Украины

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился к американскому лидеру Дональду Трампу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и британскому премьеру Киру Стармеру по поводу смены руководства на Украине.

Об этом он написал в соцсети X.

«Я отправляю сообщение (предупреждение) Эммануэлю Макрону, Киру Стармеру и президенту США. Трампу пора сменить руководство Украины, чтобы мы могли прийти к миру», — говорится в публикации.

Ранее профессор Малинен выразил мнение, что Трамп должен склонить Владимира Зеленского к капитуляции.