Посол США на Украине рассматривает возможность отставки

Посол США на Украине Бриджит Бринк «серьезно размышляет» о своей отставке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В агентстве напомнили, что Бринк была назначена на должность посла США на Украине еще прошлым американским президентом Джо Байденом. Она занимает этот пост с мая 2022 года.

«Бринк серьезно размышляет, не уйти ли ей в отставку и не покинуть ли вообще дипломатическую службу в ближайшие недели», — сообщили источники Reuters.

Неизвестно подала ли посол уже официальное заявление об отставке или нет. При этом в качестве ее замены рассматривается кандидатура Криса Смита, который является заместителем помощника госсекретаря по Восточной Европе, политике и региональным вопросам в Бюро по делам Европы и Евразии. Он уже работал в Киеве в качестве заместителя посла.