Трамп сделал новое заявление о достижении мира между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 10 апреля, что надеется «относительно скоро» заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе предвыборной кампании американский политик неоднократно обещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. Кроме того, после возвращения в Белый дом он сделал ряд заявлений о том, что военные действия на Украине будут скоро окончены.

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В Белом доме пояснили в дальнейшем, что Трамп не обладал всей необходимой информацией о противостоянии, когда делал заявления перед избирателями.

«Мы надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с Россией и Украиной о прекращении боевых действий», — отметил президент США.

Российские официальные лица неоднократно говорили ранее, что Москва готова к мирным переговорам. Вместе с тем, при заключении соглашения должны быть учтены позиция российской стороны, ситуация на земле. Кроме того, должны быть достигнуты цели спецоперации.