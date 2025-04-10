МУС определился со сроками преследования Путина, Мишустина и Лаврова

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не будет судить российского лидера Владимира Путина, пока он остается президентом, пишет Euronews со ссылкой на источники.

По данным портала, МУС также не будет преследовать премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главу МИД России Сергея Лаврова, пока они остаются на своих постах.

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«Преследование этих высокопоставленных чиновников будет разрешено только в том случае, если обвиняемые будут физически присутствовать в зале суда, что маловероятно», — отметил автор статьи.

В России официальные лица неоднократно заявляли, что не признают решения МУС и не собираются их выполнять.