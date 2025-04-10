В Дании сделали заявление о России

Военная угроза для Дании со стороны России в дальнейшем будет нарастать, говорится в датском отчете о национальных угрозах. Об этом пишет «Прайм».

Вместе с тем, пояснили аналитики, в настоящее время угрозы военного нападения на Данию нет.

«По оценкам службы разведки датского МО в настоящее время нет угрозы военного нападения [ВС РФ] на Данию», — говорится в документе.

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Вместе с тем, отмечается в отчете, Дания сталкивается с самыми серьёзными рисками и угрозами безопасности со времён Второй мировой войны, среди них — кибератаки, диверсии, изменение климата.

Ранее датский министр общественной безопасности и готовности Торстен Шак Педерсен сообщил, что риски военного нападения противника на страну сейчас невелики.

По его мнению, риски экстремальных погодных явлений значительно выше, чем шансы вооруженного конфликта.