Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

В марте по поручению президента США Дональда Трампа спецпосланник Стив Уиткофф обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможный обмен балерины Ксении Карелиной. Об этом сообщает CNN.

© Lenta.ru

«Трамп поручил Уиткоффу поговорить с Путиным об освобождении Карелиной. (...) Этот разговор начался там и был продолжен директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом», — говорится в сообщении телеканала.

"В течение недель". Сикорский анонсировал обострение отношений США и России

Ранее стало известно, что Россия и США провели обмен заключенными в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Российская сторона выдала гражданку России и США Ксению Карелину, а американская сторона — гражданина России и Германии Артура Петрова, который в 2023 году был задержан на Кипре и экстрадирован в США.

Переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом состоялись вечером 13 марта в закрытом формате во время визита американского спецпосланника в Москву.