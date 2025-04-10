Папа Римский появился в соборе Святого Петра "по-домашнему"

Папа Римский Франциск, находящийся "на бюллетене" после долгой госпитализации с воспалением легких, неожиданно появился в соборе Святого Петра. Находящиеся в главном католическом храме сделали фото и видео, на которых видно, что понтифик в инвалидном кресле одет "по-домашнему": без привычного папского облачения и с непокрытой головой, в белой рубахе и черных брюках, накрыт пончо или пледом.

На видео видно, что Франциск поприветствовал какого-то мальчика. Портал Vatican News пишет, что понтифик помолился у могил своих предшественников Пия X и Бенедикта XV, находящихся в соборе, а также приветствовал других верующих.

Служба печати Святого престола официально не подтвердила выход Папы Римского, сославшись, что это часть его личной жизни.

В воскресенье 88-летний Франциск неожиданно появился на площади Святого Петра по завершении мессы и приветствовал верующих. Но он был в папских одеяниях, и записи и фото распространялись по официальным каналам.

После выписки 23 марта Франциску был предписан двухмесячный покой. Все его официальные мероприятия отменены, как аудиенция короля Великобритании Карла III, которая должна была состояться в начале недели в ходе визита монарха в Италию. Однако Папа в итоге принял накануне королевскую чету в неформальной обстановке в своей резиденции в гостинице "Святая Марфа" в Ватикане.

На следующей неделе начинаются предпасхальные ритуалы, и 20 апреля отмечается Пасха. Участие в празднованиях Папы Римского пока под вопросом.