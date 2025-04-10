Китай высмеял администрацию Трампа за тарифную политику

Созданные искусственным интеллектом видеоролики, высмеивающие Дональда Трампа и его команду, продолжают распространяться на фоне углубляющейся торговой войны между США и Китаем.

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Новые кадры показывают, как Трамп, старший советник Илон Маск и Джей Ди Вэнс работают на производственной линии по производству кроссовок Nike, высмеивая надежды Белого дома вернуть производство в США. Китайские аккаунты продвигают видео и фотографии, высмеивающие так называемый «План возрождения производства США» в свете обещания Пекина «бороться до конца» в тарифной войне, сообщает Daily Mail. Мао Нин, пресс-секретарь министерства иностранных дел, поделилась сгенерированным искусственным интеллектом мемом с изображением шляпы MAGA с надписью «сделано в Китае». Ее цена была повышена с 50 до 77 долларов. Видео было распространено, чтобы показать разочарование, которое будут испытывать американские потребители из-за «зашкаливающих» тарифов.

Мао, которая, как сообщается, является родственницей отца-основателя КНР, также разместила сюжет от 1953 год, в котором Мао Цзэдун высказывал свои слова во время Корейской войны: «Мы никогда не сдадимся. Мы будем бороться до полной победы».

«Мы китайцы. Мы не боимся провокаций. Мы не отступаем», — добавила пресс-секретарь в сообщении, распространенном посольством КНР в США.

Другие видео, созданные искусственным интеллектом, связанные с торговой войной, также были просмотрены миллионы раз как в Китае, так и в западных странах. Один из наиболее популярных изображал мрачную картину жизни в индустриализированной Америке, где тучные фабричные рабочие шьют дешевую одежду. 32-секундный клип фокусируется на стереотипных производственных профессиях, которые переместились за границу в последние несколько десятилетий. Американцы выглядят вялыми и уставшими от работы, так как шьют одежду на старомодных машинах. Между тем, Beijing Business Daily поделился сгенерированным искусственным интеллектом мемом с изображением пингвина в красной бейсболке с надписью «Заставь Америку уйти» в новостном сегменте, опубликованном в Weibo. В видео, включенном вместе с историей, пингвин говорит: «Мы тоже должны платить налоги?». Это намек на то, что Белым дом наложил пошлины на необитаемые острова, обитателями которых являются тюлени и пингвины.

Растут опасения, что, если экономическое противостояние с Китаем продолжится, потребительские товары в США, такие как обувь Nike, показанная в вирусном видео, могут взлететь в цене. На данный момент 62 процента обуви, продаваемой в Соединенных Штатах, импортируется из Китая, а остальное обеспечивают другие страны, такие как Вьетнам, Индонезия, Камбоджа и Индия. Деловые издержки для большинства фирм, производящих такие товары, вырастут, будь то из-за покрытия возросших тарифных издержек или попыток перенести производство обратно в США. Экономист Питер Шифф заявил на прошлой неделе: «Nike не будет строить заводы в США по производству кроссовок. Это добавило бы больше затрат, чем 40-процентные тарифы». Крис Роджерс, глава отдела исследований цепочек поставок в S&P Global Market Intelligence, сказал, что может потребоваться как минимум «пара лет», чтобы переместить цепочки поставок обратно в США из-за рубежа.

Напомним, что Дональд Трамп в среду объявил о 90-дневной паузе во взаимных тарифах, которая немедленно вступила в силу. Трамп добавил, что повысит тарифы для Китай до 125 процентов, которые также вступят в силу немедленно, сославшись на «отсутствие уважения, которое Китай проявил к мировым рынкам». Ранее сообщалось, что тарифы для Пекина составят 104 процента, что более чем вдвое повысит цены на китайские товары, ввозимые в США. В четверг импортные пошлины для китайских товаров были повышены Трампом до 145 процентов.