Додик назвал нового лидера Евросоюза

Европа в настоящее время переживает катастрофический кризис сильных политических деятелей, отметил в беседе с журналистами президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, в ближайшем будущем ЕС возглавит с высокой долей вероятности новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

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«У Европы нет лидера, и сейчас никто не выдвигается как верховный лидер для разрешения ситуации. Таким человеком может стать новый канцлер Германии [Мерц]», — предположил Додик.

Вместе с тем, пояснил Долик, у Берлина большое количество проблем, которые требуют быстрого и качественного решения. В связи с этим, заметил он, политик не сможет уделять уделять «должное внимание всем общеевропейским бедам».

Ранее президент сообщил, что Республика Сербская против членства в НАТО и не станет присоединяться к альянсу.