В Нидерландах произошла крупная утечка данных из министерств

Несколько министерств Нидерландов столкнулись с крупной утечкой данных. Об этом сообщила радиостанция BNR со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Мы расследуем ситуацию и предпринимаем обычные шаги. Ситуация и масштабы все еще расследуются», — сообщил неназванный представитель Министерства экономики и Министерства климата.

По данным источников, утечка информации произошла также в Министерстве внутренних дел (МВД) Нидерландов и других ведомствах. В МВД сообщили, что инцидент является «вопросом конфиденциальности», которому ведомство уделяет «все свое внимание».

24 марта главный редактор американского издания The Atlantic Джеффри Голдберг написал в статье, что был добавлен в чат для обмена сообщениями с высокопоставленными должностными лицами США, из которой он узнал о содержании их секретных переговоров по поводу атаки на йеменских хуситов.