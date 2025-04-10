В США заговорили о горячей войне с Китаем

Война тарифов между США и Китаем рискует перерости в горячую. Такое заявление сделал директор программы Восточной Азии в институте Куинси Джейк Вернер в статье для американского журнала Responsible Statecraft. При этом американские телеканалы сообщают, что президент США Дональд Трамп сегодня повысил пошлины на китайские товары уже до 145%.

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"Экономическое противостояние может легко перерасти в военное столкновение", — считает Вернер.

Эксперт обратил внимание, что своими шагами президент Трамп стремится подчинить Пекин, но там намерены сражаться до победного конца. Если Китай выдержит экономическое давление, то Трамп начнет прислушиваться к мнению Совета национальной безопасности США, члены которого единодушно настроены на конфликт с КНР.

По мнению Вернера, к глобальным последствиям может привести совсем незначительное событие.

"Одна ошибка в районе Тайваня или в Южно-Китайском море может закончиться катастрофой", - говорится в статье аналитика.

Напомним, что США и Китай уже два раза поднимали ставку тарифов на товары друг друга.