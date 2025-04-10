Премьер Литвы потребовал от Орбакайте осудить СВО ради концерта в Вильнюсе

Дочь Аллы Пугачёвой Кристина Орбакайте давно живёт в США - так же, как и её сын Никита Пресняков, а в Россию она в последнее время приезжала только на заработки, так как за границей певица по понятным причинам куда менее востребована.

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Правда, с выступлениями в нашей стране в последнее время у Орбакайте также возникли проблемы - большинство (хоть и не все) российских концертов в прошлом году было отменено. У общественности возникли сомнения по поводу политической позиции артистки.

Так что Орбакайте пришлось вновь обратить взор в сторону Запада.

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В частности, она собралась 31 мая дать концерт в не чужой для себя Литвы (у Орбакайте есть и гражданство этой страны), однако всё пошло не так - местные русофобствующие активисты подняли в соцсетях шум в связи с тем, что певица так внятно и не высказалась на тему СВО, а в 2013 году получила звание заслуженной артистки и была запечатлена вместе с Владимиром Путиным.

В дело вмешался целый премьер-министр республики Гинтаутас Палуцкас, который предложил проигнорировать старую фотографию, но призвал организаторов добиться от Орбакайте ответа по поводу её позиции в отношении спецоперации и "предоставить его общественности", передают местные СМИ.