Стали известны указания Зеленского отправившейся в США делегации

Владимир Зеленский дал ряд указаний делегации, которая отправилась на переговоры с США по соглашению о недрах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Накануне западные СМИ сообщили, что визит украинской делегации, которая поедет в Вашингтон на переговоры по сделке о ресурсах, пройдет с 11 по 12 апреля.

В состав делегации вошли министр экономики Украины Юлия Свириденко, замминистра экономики Украины Тарас Качка, замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак и заместитель министра энергетики Николай Колесник.

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«Переговорная группа имеет директивы от Зеленского, очерченные на закрытом совещании: равное распределение взносов, привлечение американских технологий добычи, создание не только возможностей для заработка американских компаний, но и рабочих мест для украинцев», — пояснил источник.

Напомним, что переговоры по «минеральной сделке» начались в феврале 2025 года. Украинская сторона, по данным экспертов, отвергла все предварительные варианты соглашения.