Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что отношения США и России в ближайшем будущем обострятся из-за того, что не удастся достигнуть существенного продвижения в прекращении огня на Украине.

"Терпение Соединенных Штатов не бесконечно", - сказал Сикорский в интервью зарубежным редакциям TVP: Biełsat, Vot Tak и Slawa TV.

Польский министр отметил, что об этом ему сказали высокопоставленные официальные лица США. При этом называть американских чиновников он не стал.

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По словам Сикорского, в США чувствуют, что на переговорах по Украине Россия якобы пытается выиграть время, но рано или поздно Вашингтон свою политику изменит.

"Возможно, в течение нескольких недель", - добавил глава МИД Польши.

Напомним, что 4 апреля госсекретарь США Марко Рубио сказал, что встречался в Вашингтоне с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым и передал через него сообщение Кремлю, о том что Вашингтон в ближайшее время ожидает шагов по прекращению огня на Украине.

"И в какой-то момент станет ясно, хотите вы мира или не хотите", - передавал слова Рубио журналист CNN Алекс Марквардт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин действительно одобряет предложение о прекращении огня, но в подвешенном состоянии остаются вопросы о недоговороспособности Киева и националистических батальонов. Сегодня Песков подчеркнул, что "все заинтересованы в скорейшем урегулировании, но при соблюдении интересов сторон. Для нас это прежде всего соблюдение наших собственных интересов, соблюдение интересов Российской Федерации".