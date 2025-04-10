Зеленский назвал спецпредставителя Путина родившимся на Украине сепаром

Президент Украины Владимир Зеленский назвал специального представителя президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева «сепаром, родившимся на Украине». Его слова приводит РБК.

© Lenta.ru

Таким образом Зеленский прокомментировал предположения о том, что Дмитриев пытается добиться размораживания российских активов в Европе и заключить с США соглашение о совместной добыче полезных ископаемых. По его словам, Россия стремится показать Соединенным Штатам, что сотрудничать с ней в сфере добычи ресурсов проще, чем с Украиной.

Украинцы цепляются за каждую деталь в подобных соглашениях, а российская сторона, считает он, предложит США «пустой документ».

«И вот эту цепочку мы видим, господин, товарищ, кто он там — сепар, который на Украине родился, Дмитриев, занимается соответствующими шагами», — сказал он.

Ранее Дмитриев рассказал, что многие американские компании хотят вернуться в Россию. По его словам, эти компании «могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать».