В Киеве произошли взрывы

В украинской столице — Киеве — произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».

«В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты», — указано в сообщении издания.

О взрыве в городе сообщает и издание «Политика Страны». По его информации, город был атаковал беспилотниками.

Ранее в городе Сумы на севере Украины прозвучали взрывы. Где именно произошел взрыв, а также есть ли пострадавшие, журналисты тогда не уточнили. Местные власти также не комментировали произошедшее.