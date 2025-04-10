В Киеве произошли взрывы
В украинской столице — Киеве — произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное».
«В Киеве слышны звуки взрывов, сообщают наши корреспонденты», — указано в сообщении издания.
О взрыве в городе сообщает и издание «Политика Страны». По его информации, город был атаковал беспилотниками.
Ранее в городе Сумы на севере Украины прозвучали взрывы. Где именно произошел взрыв, а также есть ли пострадавшие, журналисты тогда не уточнили. Местные власти также не комментировали произошедшее.