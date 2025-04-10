В Польше раскрыли стоимость восстановления Украины после завершения конфликта

Стоимость восстановления Украины после окончания конфликта составит не менее €500 млрд, рассказал польский министр по делам ЕС Адам Шлапка. Об этом пишут «Известия».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «странным» вопрос о перспективах помощи Соединенных Штатов в восстановлении Украины. Он заявил, что Вашингтон «уже внес вклад» в страну в размере около $350 млрд.

«По последним оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления [Украины] уже достигла €500 млрд и будет расти до окончания боевых действий», — отметил Шлапка.

Шмыгаль заявил о нехватке средств для восстановления Украины в этом году

По его словам, около трети этих средств смогут предоставить частные инвесторы в том случае, если Киев будет продолжать реформы.

Напомним, что конце февраля 2025 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на в восстановление страны в течение следующего десятилетия потребуется $524 млрд.