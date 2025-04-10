Страна НАТО заявила о биологической атаке

Венгрия могла подвергнуться биологической атаке, о чем свидетельствует вспышка ящура, вызвавшая забой скота и закрытие границ страны. Об этом заявил Гергели Гуйяш, глава администрации премьер-министра Виктора Орбана, передает агентство Reuters.

«На данном этапе мы можем сказать, что нельзя исключать, что вирус был не природного происхождения, возможно, мы имеем дело с искусственно созданным вирусом», — отметил представитель правительства.

При этом Гуйяш не указал на какую-либо страну в качестве источника атаки и не привел иной информации по этому поводу.

Ящур — остро протекающая вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи вымени и конечностей.

В 2007 году в британском графстве Суррей вспышка заболевания произошла в результате утечки из расположенной неподалеку биологической лаборатории.